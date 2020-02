SIDI BEL ABBES : À quand la réfection du CW 79

C'est la question que se posent quotidiennement les habitants des communes de Télagh ,El Haçaïba, Aïn Tandamine et d'autres communes limitrophes, sur les travaux de rénovation du CW 79, lesquels tardent à voir le jour ,en dépit d'incessants appels lancés aux responsables et élus locaux, mais qui sont restés '' lettre morte''. ''De graves accidents de la circulation surviennent le plus souvent, sur ce tronçon Télagh-El Haçaïba, long de plus de 20 km, sis dans la partie sud-ouest de la wilaya de Sidi Bel Abbès, diront des commerçants et des agriculteurs de la région. Nous nous en inquiétons de jour en jour, et nous craignons que cette portion de terre risque d'être carrément coupée à la circulation, en raison de son état de délabrement avancé''. ''C'est une ligne à grande circulation mais difficilement praticable cause de sa défectuosité perçue à la sortie ouest de Télagh menant vers El Haçaïba, sur une distance de 3 km, ajoutent des conducteurs de bus au téléphone. Là, les usagers de la route éprouvent toutes les peines du monde pour se rendre à leur destination"! Par ailleurs, de nombreux citoyens et automobilistes d'El-Ouinet et Ain Tandamine ne cessent de faire part de leur courroux, face à l'état avancé de dégradation d'un trajet de près de 4 km, menant vers El Haçaïba ''Le peu qui reste de travaux effectués, il ya longtemps, est apparemment très détérioré'',soulignent-ils non sans regrets.