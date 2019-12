SIDI BEL ABBES : 942 infractions et retrait de 492 permis de conduire

Les éléments des services de la sécurité publique relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, dans leur bilan mensuel de novembre 2019, ont annoncé que les infractions commises ici et là par les usagers de la route, auraient été revues à la hausse, en comparaison avec le mois précédent. 28 accidents de la circulation ont été enregistrés faisant 01 mort et 28 blessés et dont la cause principale demeure le facteur humain, a rapporté le communiqué de la cellule d'information. Les mêmes services ont enregistré pas moins de 942 infractions routières et procédé au retrait de 498 permis de conduire ,à cela s'ajoute la mise en fourrière de 27 véhicules, selon le même communiqué. Par ailleurs, dans le secteur de l'environnement et la protection de l'environnement, les éléments ont noté 16 contraventions pour atteinte à l'environnement et l'urbanisme et 7 autres liées à l'hygiène et la santé publique pour lesquelles toutes les mesures ont été prises conformément à la réglementation en vigueur.Durant la même période mensuelle, et dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite, 311 kg de viande avariée ont également été saisis par la même brigade.