SIDI BEL ABBES : 92 migrants subsahariens rapatriés vers leurs pays

Les membres du bureau local du croissant rouge de Sidi Bel Abbès, dont la Dr. Korso, agissant en étroite collaboration avec la Direction de l'action sociale et de la solidarité (D.A.S.S ), et les services sécuritaires, ont procédé lundi dernier, au rapatriement de pas moins de 92 migrants subsahariens, dont la majorité seraient originaires du Mali et du Niger, a-t-on appris de source bien informée. L'opération de rapatriement, selon la coordinatrice du comité de cette action, aurait été exécutée avec succès du fait qu'elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Les subsahariens faisant l'objet de rapatriement ont tout d'abord été transférés au centre d'accueil sis à Caïd Belarbi ,25 km au sud du chef lieu de wilaya, avant d'embarquer au moyen d'autocars, vers le centre de transit de Tamanrasset, toujours selon notre locutrice qui rappelle que cette opération aurait ciblé des centaines de migrants établis illégalement dans les grandes villes de l'Ouest algérien.