SIDI BEL ABBES : 84 sangliers abattus en 45 jours

La traque aux sangliers a été lancée le 7 novembre 2019 par les responsables de la conservation des forêts avec la contribution efficiente de 14 associations locales de chasse, agréées pour activer à travers les zones forestières assignées et réguler les populations des bêtes pachydermes en nette prolifération dans les forêts et aux abords des localités et autres agglomérations. A cet effet, plusieurs battues ont été organisées en cette période lors de laquelle pas moins de 84 sangliers ont été abattus par les participants. Ces bêtes se déplaçant en hordes, ont de tout temps causé des dégâts considérables aux diverses cultures.Pour rappel, le sanglier est classé parmi les espèces pullulantes par la loi 04/07 du 17 /08/2004, relative à la chasse, il fait donc partie des animaux sauvages dont la pullulation provoquerait des déséquilibres biologique, écologique et économique. C’est dans ce registre que pourrait intervenir l’organisation de toute battue administrative, comme moyen d’assurer “un développement équilibré de la faune sauvage afin de la prémunir contre les maladies épizootiques et ainsi préserver les cultures et les cheptels”. Il faut aussi relever que cet animal n’a pas de prédateur naturel, ce qui aurait favorisé son pullulement.