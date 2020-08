SIDI BEL ABBES : 8 ans de prison ferme pour l'ex-chef de Sûreté de wilaya d'Oran

L'ex chef de la Sûreté de la wilaya d'Oran, en l'occurrence Nouasri Salah, a été condamné dans la nuit de mercredi 29 juillet 2020,à 8 ans de prison ferme, par le tribunal de première instance, à Sidi Bel Abbes, avec mainmise de tous ses biens immobiliers. La fortune de l'ancien chef de Sûreté de la wilaya d'Oran serait estimée à près de 100 milliards de centimes, selon un rapport judiciaire. Cette fortune aurait été récoltée en cinq ans passés à la tête de cette sûreté de wilaya. L'ex chef de la Sûreté de la wilaya d'Oran serait accusé d'abus de pouvoir et d'autorité et de trafic d'influence. Il avait été arrêté au mois d'août 2019 et placé en détention par le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Bel Abbes.