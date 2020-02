SIDI BEL ABBES : 78 familles attendent leurs logements depuis 10 ans

A Sidi Bel Abbès, considérée pourtant leader en la matière, le problème des travaux de construction de logements, toutes formules confondues, semble se poser avec acuité.

78 bénéficiaires de logements de type participatif, se disent en attente depuis 10 ans à nos jours ,la réalisation de leurs logements qui tardent à voir le jour ," à cause, lancent-ils, des sentiments de ruse, sournoiserie et d'infidélité du promoteur, d'une part, et des services de biens de l'Etat, d'autre part". D'autres ajoutent: "nous ne saurons quoi faire ni à quel saint nous vouer et la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement demeure inadescriptible, en dépit des obligations dont nous nous sommes acquittés et de la rigueur et la patience dont nous avons fait preuve tout au long de cette période exaspérante"!

D'autres locuteurs ont tenu à rappeler que l'indélicat entrepreneur chargé de la réalisation du projet leur avait promis de bien avancer. Mais après 2 mises en demeure, il a été écroué en 2017, laissant le chantier tel quel, avec un taux d'avancement d'environ 40%.''Les services concernés de la tutelle suscités, versent eux, dans le scepticisme", ont-ils conclu.