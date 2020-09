SIDI BEL ABBES : 716 familles des bidonvilles, relogées depuis le 11 août dernier

Dans le cadre de la lutte menée depuis le 11 août dernier, contre l'éradication de l'habitat précaire des différentes parties de Sidi-Bel Abbès et dirigée inlassablement par le chef de daïra ,Mr Saadi et les services concernés, 716 familles ,ont été relogées, dont 576 affectées dans la cité dite des 2000 logements de Tilmouni,12 km à l'est du chef-lieu de wilaya, apprend-on d'une source concordance. Cette opération d'envergure, ont-ils ajouté, touche un quota de 2200 logements et devrait se poursuivre dans les jours à venir, jusqu'à satisfaction des familles nécessiteuses de la commune de Sidi Bel Abbès, qui occupent à nos jours, des habitations menaçant ruine.