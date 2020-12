SIDI BEL ABBES : 677 associations de wilaya et 430 communales en activité

A l'occasion de la journée nationale du mouvement associatif, le DRAG de la wilaya de Sidi Bel Abbès a souligné que la wilaya compte aujourd'hui 677 associations de wilaya, de 18 natures différentes et 430 autres associations de communes. Ces associations, a-t-il expliqué, créées conformément à la réglementation en vigueur, représentent des groupements de personnes physiques et/ou morales sur base contractuelle à durée déterminée ou à durée indéterminée. Leurs membres, mettent en commun bénévolement et dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs moyens dans le but de promouvoir et d'encourager les diverses activités dans les domaines social, religieux, scientifique, éducatif, culturel, sportif, environnemental, caritatif et humanitaire. Leurs buts et leurs activités, a-t-il ajouté, devraient répondre aux exigences de la loi en vigueur, c'est à dire, leurs actions seraient axées sur l'intérêt général et la conformité des valeurs nationales, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Les associations exercent leurs activités dans les secteurs variés mais certaines activités sont toutefois réglementées, selon une autre source.