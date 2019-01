SIDI BEL ABBES : 6197 permis de conduire retirés en 2018

Les services de la Sécurité Publique, relevant de la S.W. de Sidi Bel Abbès, ont enregistré, durant l'année 2018, pas moins de 290 accidents de la circulation, ayant fait 08 morts et 320 blessés, lit-on dans un communiqué rendu public par la cellule de l'information et des relations publiques. Les causes de 258 accidents, reviendraient au facteur humain; le reste, soit 32, serait d'origine mécanique et communautaire.6197 permis de conduire ont été retirés et 15 272 infractions routières répertoriées, indique le même communiqué. A cela s'ajoute la mise en fourrière de 265 véhicules et 538 motocyclettes. Par ailleurs, 252 autres infractions seraient liées au domaine de l'urbanisme et de la protection de l'environnement pour lesquelles toutes les mesures nécessaires ont été prises. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène du commerce illicite, les éléments des forces policières du même service déclarent avoir saisi, en 2018,24234 kg de produits alimentaires mis à la vente, dans des conditions non conformes à la règlementation .