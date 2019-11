SIDI BEL ABBES : 5èmes journées nationales de médecine

Agissant en collaboration efficiente avec l'association locale des médecins d'exercice libéral "AMEL", le service de médecine interne vient de lancer, ce vendredi 29 novembre 2019 les cinquièmes journées nationales, de 2 jours ,inhérente à la médecine interne pratiquée au CHU Hassani Abdelkader et tenue à l'hôtel Eden de Sidi Bel Abbès, sous le thème: Diabète sucré, Hypertension artérielle, Spondyloarthropathies et Biothérapie. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence de responsables dont la DSP, le recteur de l'université, les chefs d'établissements hospitaliers ,du CHU ,près de 400 médecins et spécialistes en la matière ainsi que des dizaines de représentants d'officines pharmaceutiques nationales et internationales et des étudiants. La première journée de ce séminaire médical, a été consacrée au diabète sucré et à l'hypertension artérielle ,deux facteurs de risque important de mortalité ayant suscité l'intervention magistrale d'éminents professeurs de Sidi Bel Abbès, d'Oran, de Constantine, d'Alger et de Mostaganem, avant d'entamer un débat riche et intéressant parmi la forte assistance.