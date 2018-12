SIDI BEL ABBES : 58 familles relogées à Zerouala

Dans le cadre de la lutte implacable contre l'habitat précaire ,les élus et responsables locaux, ont procédé , vendredi 21 décembre 2018 ,à une opération de déménagement de 58 familles qui résidaient depuis longtemps, dans des habitations illicites érigées dans l'ancien domaine autogéré Si Hassan sise dans la commune de Zerouala,à l'Est de Sidi Bel Abbès et dans la partie mitoyenne de la cité ''Sorécor"du chef -lieu de Wilaya, apprend- on d'une source autorisée. A cet effet, le chef de la daïra a déclaré que 06 commissions ad hoc sont mises en place et chargées d'effectuer des sorties sur le terrain pour mener des enquêtes portant sur les déplacements périurbains et/ou les habitations illicites naissant tels des champignons. Ces opérations continueraient jusqu'à ce qu'elles atteignent le cap de 1000 familles, devant déménager vers la commune de Tilmouni.Le nombre de logements destinés à la distribution ,dira M. Saâdi ,atteindrait par la suite 1320 unités en mars 2019. Le même responsable rappelle que des opérations de démolition de centaines de constructions illicites, édifiées anarchiquement et sans aucun papier, sont programmées pour être exécutées prochainement.