SIDI BEL ABBES : 560 aides financières attribuées par le FNPOS de Tlemcen

La direction de l’antenne régionale FNPOS de Tlemcen (Fonds national de péréquation des œuvres sociales) a attribué 560 aides financières à la wilaya de Sidi Bel Abbès, au profit des bénéficiaires des formules de logements LSP, LPA et celle du logement rural. Selon le directeur régional, Mr Chouikhi, la wilaya de Sidi Bel-Abbés a bénéficié de 68 milliards de centimes, soit 13% de l’aide globale financière octroyée de l’enveloppe estimée à 570 milliards de centimes, donnant ainsi 540 aides financière aux bénéficiaires de ces logements. Le même responsable ajoute que la direction de l’antenne régionale de Tlemcen FNPOS qui regroupe les wilayas de Naâma, Saïda et Sidi Bel Abbès, a jusqu'à nos jours, accordé 1692 aides financières au logement, dont 560 unités au chef-lieu des daïras de Télagh, Ben Badis, et Sfisef. Dans le cadre du programme lancé pour Sidi Bel Abbès, l’antenne régionale de Tlemcen aurait décidé d'octroyer prochainement de l’aide financière en matière de logement promotionnel et ce, pour faire face à la demande pressante du logement.