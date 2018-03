SIDI BEL ABBES : 5500 arbustes plantés à Tefessour

Dans le cadre du programme ambitieux de reboisement initié ces derniers temps par le Ministère de la Défense Nationale, une louable opération s'est déroulée ce samedi, au lieu dit Ngaguiche, dans la commune de Téfessour, 90 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, organisée en collaboration avec la conservation des forêts et l’A.P.C. Cette action de volontariat dans ce vaste espace forestier durement éprouvé par les violents incendies ayant ravagé des milliers d'hectares de forêts denses, maquis, broussailles ,alfa et autres couverts herbacés, a, en effet, mobilisé ,outre les centaines d'éléments des forces de l'A.N.P et de la gendarmerie nationale ,des responsables et élus locaux, à leur tête le P.A.P.C, agents forestiers ,ouvriers communaux et autres citoyens bénévoles. Aux environs de midi ,5500 arbustes de pin d'Alep ont ainsi été mis en terre, touchant une superficie globale de 05 ha.