SIDI BEL ABBES : 511 personnes arrêtées, 163 véhicules et 33 motos mis en fourrière

En deux semaines de confinement sanitaire partiel, les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès ,ont réussi à arrêter pas moins de 511 personnes pour avoir violé les mesures restrictives décrétées par le président de la République, rapporte un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Comme ils ont mis en fourrière 162 véhicules et 33 motos , en circulation contrairement à la réglementation en vigueur. Des PV et autres dossiers judiciaires ont bien sûr été élaboré par les services de la police à l'encontre des contrevenants, conclut le communiqué.