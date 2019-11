SIDI BEL ABBES : 45 agriculteurs revendiquent l'électrification rurale à Hmalta

Attendant un heureux dénouement à leur calvaire depuis de 10 ans, 45 familles de Hmalta, un hameau des zones éparses de la commune de Taoudmout ,110 km au sud est de Sidi Bel Abbes, ne cessent de s'alarmer, en montant bien sûr au créneau pour demander aux premiers responsables de la wilaya de leur prêter oreille attentive à leurs doléances inhérentes à l'électrification rurale. ''Depuis plus d'une décennie, nous n'avons cessé de parcourir des centaines de km et de faire le "porte-à -porte au niveau des sièges de la commune ,la Daïra et celui des services concernés de la wilaya, diront certains représentants rencontrés à Sidi Bel Abbes, en marge d'une audience dont ils ont bénéficié auprès d'un responsable. Nos terres agricoles, ajoutent-ils désespérément, s'étendent sur des centaines d'hectares et nous disposons de tout le matériel nécessaire au travail, mais faute d'énergie électrique, elles restent inexploitées à nos jours, manquant de fonctionnement. Pour la énième fois, nous interpellons les autorités compétentes pour d'éventuelles répliques positives concernant le raccordement de nos terres au réseau de l'électrification rurale", concluent les plaignants. Un des responsables du secteur concerné de la wilaya, aurait réagi ,selon une source concordante, pour demander aux agriculteurs de Hmalta de faire preuve davantage de patience et de rigueur du fait que le projet de raccordement de Hmalta à l'électrification rurale serait lancé officiellement à partir du mois de janvier 2020.