SIDI BEL ABBES : 43 personnes victimes d'une intoxication alimentaire

Au quartier populeux dit communément Gambetta de Sidi Bel Abbès, pas moins de 43 personnes, de tout âge, ont été évacuées en toute urgence, dans l'après-midi de lundi dernier, vers les U.M.C du CHU Hassani Abdelkader et de l'E.P.H Dahmani Slimane, à l'issue d'une intoxication alimentaire, a-t-on appris d'une source concordante. Les victimes, selon notre source, souffraient de douleurs abdominales atroces et de vomissements, des symptômes qui ont fait croire à une intoxication alimentaire, due probablement à des ''sandwiches'' pris dans un restaurant du quartier, mais les causes et l'origine exacte resteraient à déterminer par l'enquête ouverte par les services concernés. Les personnes souffrantes ont toutes bénéficié de soins nécessaires intensifs prodigués par les équipes médicales et paramédicales en place. Hormis 04 enfants placés en observation médicale au service de pédiatrie du CHU, la majeure partie auraient quitté les établissements hospitaliers d'accueil.