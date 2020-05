SIDI BEL ABBES : 4 voleurs de batteries de poteaux voltaïques condamnés à 2 et 3 ans de prison

Quatre repris de justice notoires âgés respectivement de 25, 27, 28 et 36 ans, ont été condamnés mardi dernier à 2 et 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel, assortie d'une amende de 50.000,00 DA à trois d'entre eux , 100.000,00 DA au quatrième et une amende commune de 300.000,00 pour dédommagement. Ils sont accusés de vol qualifié d'une dizaine de batteries de poteaux voltaïques au quartier Benhamouda. Les quatre mis en cause étaient en détention préventive après leur arrestation la semaine dernière, en flagrant-délit, par les éléments de la 11ème Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès.