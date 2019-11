SIDI BEL ABBES : 4 policiers placés sous mandat de dépôt

Quatre policiers (3 brigadiers et un agent de l'ordre public) ont été interpellés, suite à une plainte, avec preuves à l'appui, déposée à la ''Police des polices'', relevant de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès par trois victimes, ont été placés en détention provisoire par le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris d'une source fiable.

Les 4 éléments de la police, selon notre source, seraient impliqués dans une affaire d'abus de fonction et d'autorité contre particulier, liée à une saisie non réglementaire, effectuée dimanche dernier, lors d'un contrôle de routine, d'une somme de 1000 euros.