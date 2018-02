SIDI BEL ABBES : 4 membres d'une même famille meurent asphyxiés

Ayant été alertés par les habitants du quartier populeux El Wiam, les éléments de la protection civile de Sidi Bel Abbès sont intervenus promptement sur les lieux du drame, dans l'après midi de jeudi dernier. Ce fut une découverte macabre : 04 personnes mortes asphyxiées par le monoxyde de carbone dans leur logement sis à la cité des 150 logements, dans la partie nord du chef lieu de la Wilaya, a t on appris de source autorisée. Les victimes dont trois femmes, âgées entre 36 et 44 ans, ont été découvertes dans un état de décomposition avancée, du fait qu'elles n'auraient pas donné signe de vie depuis trois jours selon les voisins. Les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue du C.H.U Hassani Abdelkader. Le monoxyde de carbone continue de tuer, en dépit de la campagne d'envergure de sensibilisation sur sa dangerosité et notamment sur les mesures de prévention à adopter pour préserver les vies humaines.