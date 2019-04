SIDI BEL ABBES : 3000 policiers mobilisés pour le mois sacré

C'est un communiqué officiel émanant de la cellule d'information et des relations publiques de la Sureté de Wilaya de Sidi Bel Abbès qui indique que pas moins de 3000 agents de police seraient mobilisés pendant le mois sacré de Ramadan 2019.Ce dispositif sécuritaire impressionnant, selon la même source, a été mis en œuvre pour que les citoyens puissent vivre ce mois béni et de piété, en toute sérénité et que leurs biens soient également sécurisés, de jour comme de nuit. Toutes les mesures de prévention sont prises par les services de la SW et dont la majeure partie des éléments seraient affectés sur les lieux sensibles et connus pour leur grande affluence, notamment devant les mosquées, durant la prière des Tarawihs, afin que les fidèles accomplissent leur devoir tranquillement.