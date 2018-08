SIDI BEL ABBES : 3 trentenaires arrêtés en possession de cocaïne

Les éléments de la police relevant de la Sûreté de la Wilaya de Sidi Bel Abbes sont parvenus à arrêter 03 trentenaires, impliqués dans une affaire de détention de 29,6 grammes de cocaïne et 80 grammes de kif traité, destinés à la commercialisation ,ainsi que des sommes d'argent en monnaie étrangère de 120 Euro et 260.000,00 DA en monnaie nationale, apprend-on d'une source autorisée. Le coup de filet, selon notre source, a été réussi sur la base de renseignements parvenus auprès des services policiers mais surtout à la vigilance de la brigade anti-stup ayant réagi, en surveillant attentivement les mouvements de l'un des dealers qu'ils n'ont pas tardé à 'arrêter à bord de sa voiture de marque Picanto, avant de mettre la main sur 02 autres acolytes. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal de la ville.