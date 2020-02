SIDI BEL ABBES : 3 arrestations et saisie de psychotropes

Ayant agi sur des informations fiables faisant état de la présence de malfrats s'adonnant à la commercialisation de comprimés psychotropes, les éléments de la brigade de recherche et d'investigation relevant de la Sureté de wilaya de Sidi Bel Abbès sont parvenus à mettre la main sur 3 malfrats, de la trentaine, impliqués dans la détention de psychotropes destinés à la commercialisation rapporte un communiqué. Ce coup a été réussi, à l'issue d'enquêtes et d'investigations menées judicieusement par les mêmes éléments. Outre les 3 dealers appréhendés, ils ont saisi 68 comprimés et une somme de 8 millions de centimes. Le procureur près le tribunal les a placés sous mandat de dépôt.