SIDI BEL ABBES : 3 ans de prison pour un voleur de téléphones

Un jeune chômeur de 25 ans, répondant aux initiales de BM, vient d'être appréhendé par les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, après une série de vols de téléphones mobiles. Présenté en comparution immédiate, ce jeudi 12 mars 2020, il a été condamné à 3 années de prison ferme. Le malfaiteur opérait dans les rues désertes de Sidi Bel Abbes et à proximité des CEM et lycée, en s'attaquant le plus souvent à la gente féminine inoffensive. Un lot de plusieurs téléphones, un ordinateur portable, des bijoux, des lunettes de soleil, ont été découverts par les enquêteurs lors de la fouille du domicile familial.