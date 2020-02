SIDI BEL ABBES : 29.000 demandes de logements à la daïra

29.000 demandes de logements sociaux locatifs se trouveraient au niveau de la daïra de Sidi Bel-Abbès, apprend-on de source autorisée, dont 15.000 datent de l’an 2011 et se trouvent actuellement en cours d’étude effectuée par les membres de la commission. Le chef de daïra, M. Saâdi Abdelkader, a fait savoir qu’une bonne partie du quota de 2500 logements sociaux locatifs en cours de réalisation, sera octroyée aux occupants des bidonvilles, caves et des terrasses des immeubles, aussi bien à la résorption de l’habitat précaire, en précisant que 1350 dossiers, sont actuellement en phase d'une analyse minutieuse. Le même responsable précise que 1200 dossiers déposés par les demandeurs de logements sociaux locatifs sont actuellement en cours d’étude, et la priorité sera accordée aux demandeurs qui répondent aux critères exigés pour l’octroi de cette formule de logement, à savoir le revenu, le statut social et l'ancienneté de la demande formulée. Le quota de 2500 logements attribué à la daïra de Sidi Bel-Abbés, sera distribué dès l’achèvement des travaux, durant le premier semestre de l’an 2020, pour offrir un meilleur cadre de vie aux citoyens se trouvant en difficulté.