SIDI BEL ABBES : 2,5 quintaux de kif saisis par les gendarmes

Les éléments de la gendarmerie nationale du groupement de Sidi Bel Abbès, sont parvenus, ces trois derniers jours, à déjouer une tentative de trafic d'une quantité considérable de kif traité en provenance de la wilaya de Tlemcen et destinés à la commercialisation, apprend-on d'une source bien informée. Ce coup de filet a eu lieu lors d'un barrage dressé sur l'autoroute Est-Ouest, grâce à des renseignements probants et traités judicieusement, faisant part d'un véhicule suspect provenant de la région ouest du pays et occupé par deux individus. Après une fouille minutieuse, 2,5 quintaux de kif traité furent découverts, dissimulés soigneusement dans le véhicule, ce qui entraîna par conséquent l'arrestation immédiate des deux narcotrafiquants. Une enquête approfondie aurait été déclenchée par les mêmes services en vue de procéder au démantèlement du réseau auquel appartiendraient les deux personnes arrêtées.