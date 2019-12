SIDI BEL ABBES : 225 000 arbustes plantés en deux mois

La Conservation des forêts a lancé la campagne nationale de reboisement, le 25 octobre 2017, journée nationale de l’arbre, placée comme on le sait sous le fameux slogan "un arbre pour chaque citoyen, ayant permis ainsi la mise en terre de plus de 225000 de différentes espèces de plants forestiers et floristiques à travers l’ensemble des 52 communes de la wilaya, lors des campagnes de volontariat organisées avec les différentes institutions, organisations de masses et autres associations locales avec à l'appui, l'attribution de plus de 18000 jeunes plans d'arbres. Ces atouts et privilèges auraient permis à la wilaya de s'accaparer la première position à l'échelle nationale. Avant de prendre fin le 21 mars 2020, date coïncidant avec la Journée internationale des forêts, cette campagne d’envergure contribuerait à renforcer et réhabiliter le couvert végétal mis à mal durant ces dernières décennies par des incendies, les principaux bassins versants et les régions situées en zone steppique ou semi-aride, outre l’extension des espaces verts par la création de zones d’ombrage pour la population, de propager la culture environnementale auprès des citoyens, notamment la population juvénile. A cet effet, plusieurs communes ont vu la participation d’écoliers aux divers chantiers de reboisement lancés durant cette campagne, avec la contribution directe des élèves aux actions de plantation. Ces opérations ont été menées sous l’encadrement technique des responsables de l’administration des forêts. Pour rappel, pour cet ambitieux plan de reboisement, les services de la Conservation des forêts envisagent de planter environ 1 million d'arbustes, tous types confondus, à travers toute la wilaya de Sidi Bel Abbès connue pour ses richesses forestières inestimables.