SIDI BEL ABBES : 200 quintaux de blé dur saisis par la gendarmerie

Les éléments de la gendarmerie nationale de Kaïd Belarbi et Oued Séfioun, relevant respectivement des Daïras de Mostfa Benbrahim et Ténira, à quelques encablures au sud de Sidi Bel Abbès, sont parvenus, en fin de semaine dernière, à arrêter un spéculateur de produit de grande nécessité et à saisir une quantité considérable de blé dur, estimée à plus de 200 quintaux et destinée à la commercialisation illicite, a-t-on appris d'une source autorisée. Ce coup de filet, aurait été réussi, lors d'une patrouille menée conjointement par les deux troupes de la gendarmerie nationale dont les éléments ont immobilisé un camion suspect de gros tonnage, transportant la marchandise de blé dur illégalement, en la détournant de sa vraie destination, ajoute notre source. Toutes les mesures judiciaires nécessaires ont été prises à l'encontre du présumé contrebandier avant d'être présenté par devant le procureur près le tribunal.