SIDI BEL ABBES : 20 familles mal logées interpellent le wali

Vingt familles de la cité dite 5 juillet de Télagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, vivant dans des conditions précaires dans des locaux commerciaux occupés à titre de location, se sont vues contraintes de lancer des appels S.O.S au moyen de lettres collectives, aux premiers responsables de la wilaya ,à leur tête le wali ,dans l'espoir de leur octroyer un logement décent."Nous sommes actuellement 20 familles habitant, depuis longtemps et pour diverses raisons, dans ces locaux à usage commercial érigés dans le cadre du fameux programme initié par le Président de la République, soulignent les expéditeurs. Néanmoins, au fil du temps, la situation sociale que nous traversons se dégrade de jour en jour, en fonction des aléas climatiques et des conditions de vue défavorables. Nous n'avons jamais cessé d'aller frapper à toutes les portes de nos responsables et élus locaux, en quête d'une hypothétique opération de relogement, comme c'est le cas de nos concitoyens du chef-lieu de wilaya et ses alentours , mais en vain......toutes nos sollicitations se sont avérées tel un coup d'épée dans l'eau'',expliquent-ils avec regret et amertume."M. le wali, concluent les destinateurs de la lettre collective, après environ 03 mois de votre arrivée à Sidi Bel Abbès, vous auriez acquis une grosse côte de popularité parmi la population locale, grâce à votre sens de communication et de réceptivité."Nous vous prions de vous pencher sur la situation familiale qui nous fait souffrir le martyre, en raison du logement auquel nous aspirons".