SIDI BEL-ABBES : 2 arrestations et saisie de 4397 psychotropes

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, ayant reçu des renseignements fiables, faisant état de la présence, dans le quartier, de deux individus qui versent dans la commercialisation de comprimés psychotropes, en se servant d'un véhicule de marque Dacia-Logan, ont intensifié les investigations, apprend-on d'un communiqué émanant de la cellule d’information. Après avoir traité judicieusement l'information, les enquêteurs de la P.J lancèrent une action qui porta immédiatement ses fruits: Le véhicule fût immobilisé en pleine route et fouillé, pour découvrir une petite quantité de comprimés et des produits hallucinogènes, ajoute le communiqué. Les deux malfaiteurs seront ensuite arrêtés et le domicile passé au peigne. 4397 comprimés psychotropes, 61 flacons de liquide hallucinogène et une somme d'argent estimée à 25 millions de centimes seront saisis après une perquisition de leur domicile. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal.