SIDI BEL ABBES : 1384 personnes contrôlées dans 65 opérations policières

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès ayant déjà déclaré une lutte sans merci contre la criminalité, se retrouvent plus que jamais voués au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. Dans cette optique, pas moins de 65 opérations policières inopinées, ont été exécutées au mois de juin 2020, sur les points sensibles et les endroits névralgiques de la ville, ciblant 1384 personnes, indique un communiqué de la cellule d'informations et des relations publiques. Ces dernières ont bien sûr été soumises au contrôle d'identité, dont 8 auraient été placées sous mandat de dépôt. 635 véhicules ont été également contrôlés par les mêmes éléments des sources policières en nombre et moyens impressionnants, ajoute le communiqué. Les citoyens sont appelés à respecter les mesures de confinement sanitaire partiel, instauré depuis le mois de mars 2020 et à faire usage des numéros verts (le 17 et 48-15) pour apporter toute collaboration efficiente.