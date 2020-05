SIDI BEL ABBES : 1087 personnes arrêtées, 276 véhicules et 33 motos mis en fourrière

Les éléments des forces de police de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ayant réussi la campagne de sensibilisation et d'information puis appliqué les mesures de restriction et de prévention ,décrétées par les premières instances du pays en vue de freiner ou de ralentir la propagation galopante du Covid-19,ont procédé à l'arrestation de 1087 personnes pour non respect aux mesures de confinement sanitaire et partiel imposé depuis près d'un mois, rapporte un communiqué d'information et des relations publiques. 54 conducteurs de taxis et 52 autres conducteurs ''clandestins'' arrêtés également, ont fait l'objet de P.V judiciaires pour l'exercice d'activités de transport sans autorisation, alors que 276 véhicules de poids différents et 33 motos, ont été mis en fourrière pour transgression des directives. Par ailleurs, les éléments de la brigade de recherche et d'intervention ont arrêté un trentenaire, en possession de comprimés psychotropes. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt.