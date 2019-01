SIDI BEL ABBES : 10 narcotrafiquants arrêtés et 23 kg de kif saisis

Encore une fois, les éléments de la gendarmerie nationale de Ben Badis ont réussi tout récemment, à saisir une quantité de 23 kg de Kif traité et arrêter 10 narcotrafiquants, sur l'auroute Est -Ouest, apprend-on de source autorisée. Lors d'une opération de qualité, les mêmes éléments ont saisi 04 véhicules utilisés au transport de la drogue provenant de la frontière ouest du pays. Ce coup de poing a été réussi lors d'un barrage quand ils ont intercepté 02 véhicules dans lesquels, et après une fouille minutieuse, découvrirent la quantité de Kif traité bien dissimulée et arrêteront 08 individus .Après une enquête approfondie, 02 autres acolytes faisant partie du même réseau de trafic de drogue, ont été arrêtés et autant de véhicules saisis. Pour rappel, les mêmes éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 02 personnes sur l'autoroute, la semaine dernière et saisi 40 kg de kif traité.