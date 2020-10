SIDI BEL ABBES : 10 000 TPE réceptionnés par Algérie Poste

Plus de 10000 terminaux de paiement électronique ont été produits depuis l'an 2018, par l'Entreprise Nationale l'Industrie Électronique (ENIE) de Sidi Bel Abbès, a indiqué un de ses premiers Responsables. Ce lot a déjà été réceptionné ces derniers temps, par les services d'Algérie-Poste. Un second lot de plus de 5000 TPE, poursuit-il, serait sur le point d'être fabriqué pour être livré aux opérateurs économiques et autres commerçants prioritaires. Un TPE, permettrait de lire avec précision, les données d'une carte bancaire, d'enregistrer une transaction et de communiquer avec un serveur d'authentification à distance. Pour la mise en marche du service de réseau de paiement par TPE, au niveau d'Algérie-Poste, l'entreprise aurait également doté l'appareil d'une plateforme numérique intégrée et de logiciels d'exploitation sécurisés. Les prix de ces milliers de modèles produits par une chaîne spécialisée seraient apparemment abordables, moins chers que les appareils de l'importation.