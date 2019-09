SIDI BEL ABBES : 1 mort et 4 blessés sur l'autoroute est-ouest

Un effroyable accident de la circulation est survenu vendredi dernier, sur l'autoroute est -ouest, à hauteur de Sidi Hamadouche, chef-lieu de commune ,15 km au nord de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'une source concordante. Ce drame ayant eu lieu vers 19 h 45, a impliqué un poids lourd et 02 véhicules utilitaires, a fait un mort sur le coup, une septuagénaire, et 04 blessés graves, selon notre source. Arrivés promptement sur les lieux de l’accident, les agents de la protection civile ont réussi à désincarcérer les véhicules pour secourir les blessés, et les évacuer aux UMC du CHU Hassani Abdelkader.La dépouille mortelle a été déposée à la morgue du même centre hospitalier. Il faut tout de même rappeler que les accidents de la circulation sont revus à la hausse ces derniers jours, contrairement à la même période de l'an 2018.