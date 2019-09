SIDI BEL ABBES : 1 mort dans une collision entre deux poids lourds

Un autre et grave accident de la circulation est survenu mercredi dernier, sur le tronçon de la R.N 95, reliant Sidi Bel Abbès à Boukhanéfis, apprend-on d'un communiqué émanant de la direction de la protection civile. Cette fois, indique le communiqué, c'est une violente collision qui a impliqué deux poids lourds roulant à sens inverse, faisant 1 mort et 1 blessé grave et ayant perturbé, voire bloqué la circulation automobile pendant de longs moments. Ce drame routier serait dû à une défaillance mécanique d'un camion dont le conducteur n'a pu maîtriser le contrôle, allant dans sa course percuter de plein fouet l'autre poids lourd, tuant sur le coup son conducteur de 50 ans, répondant aux initiales de B.B. Les agents de la protection civile ont éprouvé toutes les difficultés pour procéder à la désincarcération des véhicules poids lourds, avant d'évacuer le blessé vers les UMC du CHU Abdelkader Hassani et de transporter la dépouille mortelle à la morgue.