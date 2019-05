SIDI BEL ABBES : 09 blessés dans un effondrement d'une plateforme

Dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de 23 heures 10 minutes, la plateforme de la ferme agricole Kheïr Eddine, une habitation vétuste d'un étage, datant de l'époque coloniale et située dans les alentours immédiats de Sidi Bel Abbès, s’est complètement effondrée. Bilan : 09 blessés, 05 enfants dont la moyenne d'âge varie de 10 mois 10 ans, 02 hommes et 02 femmes, apprend-on d'une source concordante. Aussitôt alertés du drame, 30 agents de la protection civile, tous grades confondus, munis de 03 camions d'incendies et 04 ambulances médicalisées sont intervenus promptement sur les lieux .Les victimes ont été évacuées aux U.M.C du C.H.U Hassani Abdelkader afin de recevoir les premiers soins nécessaires, mais leurs jours seraient hors de danger, indique la même source. L'intervention des pompiers a pris fin jusqu'à une heure tardive, en présence du wali, M.Ahmed Abdelhamid Sassi et le directeur de la protection civile, le colonel Souiki.Une enquête aurait été ouverte par les services compétents.