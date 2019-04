SIDI BEL ABBES : 05 blessés dans une collision sur la RN 07

Une collision, sur la R.N 07, entre un autocar de transport de voyageurs assurant la desserte Sidi Bel Abbès -Sfisef et un camion, survenue jeudi 18 avril 2019, à hauteur de Caïd Belarbi, a fait 05 blessés, de sexe masculin et dont la moyenne d'âge varie entre 27 et 50 ans, indique un communiqué de la direction de la protection civile, rappelant heureusement que l'autobus ne transportait que 02 personnes. Les blessés, selon le même communiqué, dont certains grièvement atteints ont été évacués par les éléments de la protection civile vers le U.M.C du C.H.U Hassani Abdelkader du chef -lieu de wilaya où ils ont bénéficié des premiers soins nécessaires, prodigués par les équipes médicales et paramédicales en permanence.