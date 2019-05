SIDI BEL ABBES : 03 mineurs arrêtés pour vol

Les éléments de la première Sûreté Urbaine, relevant de la S.W de Sidi Bel Abbès viennent d'arrêter tout récemment 03 mineurs âgés de 16 et 17 ans, pour vol d'une épicerie appartenant à un grossiste, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques.Les 03 mineurs,selon le communiqué ,ayant pénétré par effraction dans le magasin d'alimentation générale, en réussissant à percer un trou sur la toiture de l'épicerie. Faisant usage de tous les moyens (Torches, cagoules) ils se sont emparés d'une somme de 50 millions de centimes avant de prendre la fuite. Après une enquête approfondie, appuyée de diverses investigations et de renseignements probants, les enquêteurs parviendront à arrêter les petits cambrioleurs, l'un après l'autre. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les 03 mineurs ont été écroués au centre de rééducation des mineurs de Hassi Daho.