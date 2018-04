SIDI BEL ABBES : 03 accidents en une nuit dont un mortel

La nuit de jeudi à vendredi derniers a été plutôt mouvementée pour les agents de la protection civile de Sidi Bel Abbès, et pour cause: ils ont été appelés à intervenir dans trois accidents de la circulation dont un mortel, a-t-on appris de source autorisée. Le premier drame est survenu aux environs de 19h30 à Sidi Bel Abbès où une voiture utilitaire a heurté un motocycliste .Ce dernier grièvement atteint a été évacué vers les UMC du C.H.U de la ville pour recevoir les soins nécessaires. Dans la commune de Benachiba, 30 km au sud de la capitale de la wilaya, selon notre même source, un homme a été blessé à la suite du dérapage de la voiture qu'il ne put maîtriser en raison de la chaussée glissante. Par ailleurs, une collision entre un poids lourd et une voiture légère, survenue à 21h 05 sur l'autoroute Est-Ouest, au niveau de Hassi Zahana, chef-lieu de commune relevant de la Daïra d’Ibn Badis a fait 02 morts sur le coup. Il s'agit du conducteur S.B, 45 ans et son accompagnateur B. M de 36 ans. Un blessé grave a également été déploré et évacué au CHU.