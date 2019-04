SIDI BEL ABBES : 02 morts et 01 blessé sur la RN13

Un grave accident de la circulation est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur le tronçon routier de la RN 13, entre Teghalimet et Telagh, dans la partie sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, apprend-on de source autorisée. Les premiers éléments d'informations recueillis auprès des U.M, C de l'EPH de Télagh indiquent que F.N ,30 ans, le conducteur d'une voiture ''Laguna', à bord de laquelle se trouvaient 02 autres passagers, en l'occurrence H.R, 26 ans et B.H, un gendarme de 25 ans en permission, se rendait aux environs de 23 h 45 vers Télagh. Quant ayant perdu le contrôle de son véhicule, il dérapa et alla tout droit percuter violemment un arbre. On déplore 02 morts, B.H et H.R .le conducteur quant à lui, grièvement atteint 'a été évacué en urgence vers les UMC du CHU HASSANI Abdelkader de Sidi Bel Abbès. Une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes et les causes de ce drame.