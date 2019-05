SIDI BEL ABBES : 02 morts dans 02 accidents de tracteur

''Ironie du sort ou simple hasard",deux accidents de tracteur aux conséquences dramatiques ,sont survenus séparément mercredi dernier,à Taoudmout puis Téfessour ,deux chefs-lieux de commune relevant de la daïra de Mérine, à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès :02 morts, 01 quadragénaire et une fille de près de 06 ans,apprend-on d'une source autorisée. A Taoudmout, localité agro-pastorale, un quadragénaire répondant aux initiales de D.O, et son fils, se trouvaient sur le C.W 48, à bord d'un tracteur agricole lequel s'est brusquement renversé au niveau d'une pente escarpée, faisant plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Le père a trouvé la mort sur le coup et son enfant a été blessé, selon notre source. La dépouille mortelle a été transférée par les agents de la protection civile à la morgue de la polyclinique de Marhoum, 20 km plus au sud. Le second drame a eu lieu à Téfessour, dans l'après-midi de la même journée. Une fille de près de 06 ans, portant les initiales de O.I ,du cours préparatoire, est décédée, écrasée accidentellement par le tracteur que conduisait son grand père, un septuagénaire, éleveur de son état qui aurait effectué une manœuvre dangereuse ,indique notre même source.