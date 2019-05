SIDI BEL ABBES : 02 enfants périssent dans un accident à Ain Kadda

Un terrible accident est survenu vendredi 03 mai 2019 sur la RN 101, reliant Sidi Bel Abbès à Aïn Témouchent, faisant 02 morts, des enfants âgés de 04 et 08 ans, et 03 blessés, apprend-on d'un communiqué de la direction de la protection civile de Sidi Bel Abbès.

Le drame est survenu à hauteur de la localité d'Aïn Kadda, suite à une manoeuvre dangereuse exécutée par le conducteur d'une Peugeot 406 ayant dérapé et fait plusieurs tonneaux. Arrivés sur les lieux de l'accident, les éléments de la protection civile ont évacué en urgence, les 03 blessés vers le CHU Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbès et transporté les depouilles mortelles à la morgue du même établissement hospitalier, selon la même source.Une enquête a tout de même été ouverte par la gendarmerie nationale afin de connaître les circonstances et les causes précises de ce drame.