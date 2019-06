SIDI BEL ABBES : 01 mort et 05 blessés sur la RN 13

Un terrible accident de la circulation est survenu, dans l'après-midi de jeudi dernier, sur la RN 13, au lieu dit Bouhris, relevant de la commune de Benachiba Chélia, daïra de Ténira ,30 km au sud de Sidi Bel Abbes, apprend-on d'un communiqué de la direction de la protection civile. Un conducteur d'une grosse cylindrée, roulant vraisemblablement à toute allure et lors d'une manœuvre de dépassement, a percuté de plein fouet un véhicule utilitaire de marque Maruti. Sous l'effet du choc violent de cette collision frontale, le motocycliste âgé de 33 ans et répondant aux initiales de B.S, a trouvé la mort sur le coup et son compagnon a été atteint grièvement. 04 autres passagers de la Maruti, dont l'âge varie entre 6 et 54 ans, ont également été blessés, selon le même communiqué. Arrivés sur les lieux, les agents de la protection civile, ont vite évacué les blessés aux UMC du CHU Hassani Abdelkader du chef lieu de Wilaya et transporté la dépouille du motocycliste vers la morgue du même centre hospitalier. Une enquête sur le drame, le énième du genre sur ce tronçon, a été déclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale territorialement compétents.