SIDI BEL ABBES : 01 mort et 02 blessés sur la RN13

Un grave accident de la circulation est survenu dans la nuit de vendredi à samedi 27 juillet 2019 sur la RN13, à hauteur d'El-Houaoura, hameau relevant de la commune des Amarna, Daïra de Sidi Lahcen, faisant un mort et 02 blessés graves, selon un communiqué émanant de la cellule de communication de la protection civile. Une violente collision s'est produite dans des circonstances imprécises, entre un véhicule utilitaire de marque Nissan et une motocyclette Peugeot 103, selon le communiqué. Le motocycliste, âgé de 38 ans et répondant aux initiales de A.B, a trouvé la mort sur le coup, des suites d'une hémorragie cérébrale, son compagnon, B.B ,38 ans et le conducteur du véhicule HS, 26 ans, auraient été grièvement atteints, indique le même communiqué. Les agents de la protection civile, intervenus promptement sur les lieux pour évacuer de toute urgence les blessés aux UMC Hassani Abdelkader avant de transférer la dépouille mortelle à la morgue du même centre hospitalier. .Une enquête vient d'être déclenchée par les éléments de la gendarmerie nationale afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet énième drame.