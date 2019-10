SIDI BAKHTI (TIARET) : Effondrement d'un mur à l'école ‘’Mezili Tayeb"

Cet effondrement "brusque et inopiné et qui aurait pu avoir des conséquences graves sur les écoliers. Bienheureusement, le pire a été "miraculeusement" évité puisqu'il s'est produit à une heure loin des horaires réservés à la scolarité et aux cours scolaires. Un véritable climat d’inquiétude teinté de peur et de panique a pris le dessus de toutes les discussions dans cette école "vétuste" de surcroît et qui accuse un retard flagrant en entretien et en réfection .Pour rappel, plusieurs écoles reparties sur le territoire de la wilaya sont classées comme menaçant ruine ,à l'exemple le plus illustratif, celui de l’école "Mezhoud Ahmed" qui se trouve dans un état lamentable et dont les expertises se résument à raser cette école qui menace effondrement et bâtir une autre sur la même assiette foncière. Ces deux expertises, faudrait-il le rappeler, sont dûment signées par les services de la direction des équipements publics et aussi le service de contrôle technique (C.T.C). Pour l'heure, les services de gendarmerie nationale ont ouvert une enquête. Par ailleurs, le mur qui s'est effondré est long de 20 mètres, avec une épaisseur dépassant les 40 cm et date depuis l’ère coloniale. Selon une source bien informée, cette école a fait l’objet de plusieurs opérations d'entretien et de réfection. Cependant en illustration, rien ne parait refléter les enveloppes dégagées et la preuve forme, en est cet effondrement qui est venu "perturber" tous les calculs "mensongers".