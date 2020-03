SIDI-BAKHTI (TIARET) : Agression de bergers et vol de 238 moutons

La source indique que vers les environs de minuit, une bande dont on ignore l’identité et le nombre, a fait "irruption" tout prés de l'habitation d'un membre d’une famille et l'ont violemment agressé, même sa femme même ses petits enfants n’ont pas été épargnés par de tels comportements bestiaux et inhumains de cette bande, dont les éléments ont aussi agressé la femme de son frère ayant subi d'atroces tortures de la part de cette bande. Après cette sale besogne, les éléments de la bande, ont eu largement le temps de s'emparer de 238 tètes de moutons, soit la majorité du cheptel, et se sont évaporés dans la nature en signalant que le frère du berger agressé, était absent cette nuit, car étant en déplacement avec son fils malade. Une source sécuritaire, nous a informé que les éléments de la gendarmerie nationale de la brigade de Sidi-Bakhti, à 52 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, se sont déplacés sur les lieux et ont ouvert une enquête .Par ailleurs, une autre source ,nous a fait part de l’état lamentable et très critique de cette famille qui n'avait que ce cheptel comme unique ressource, sachant que l'autre moitié possède son véritable propriétaire et que ces 2 bergers ne sont que des employés L’événement a suscité beaucoup de compassion au sein de la population, qui renoue avec le phénomène du vol de cheptel et la violence et c'est tout un climat d’inquiétude qui s'installe dans la région .Pour rappel, la gendarmerie nationale et au cours des 3 dernières années ,a démantelé ,plus de 8 dangereuses bandes spécialisées dans le vol de cheptel, et a récupéré des dizaines de moutons et de vaches, comme nous l'avons relaté dans nos précédentes éditions.