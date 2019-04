SIDI ALI : Refaifia et Sidi Brahim, des bourgs d’un autre âge

Isolés à plus de kilomètres du chef-lieu de commune de Sidi Ali, les citoyens des douars de Refaifia et Sidi Brahim viennent de saisir le journal ‘’Réflexion’’ pour dénoncer les dures conditions d’existence où ils évoluent sans la moindre trace d’un brin de développement. A ce jour, les deux bourgades souffrent du piètre état des rares voies de communications les rattachant au reste des localités voisines, qui s’embourbent à la moindre goutte de pluie et paralysent toute tentative de circulation piétonne ou automobile. Ils déplorent également l’électrification des lieux où le branchement anarchique fait rage et expose le reste des citoyens à tous les dangers possibles, dont le plus redoutable demeure le risque d’électrocution. Ils se plaignent davantage de l’absence flagrante de l’entretien du chemin communal qui relie les deux douars (Sidi Brahim- Refaifia) qui leur permet de se déplacer pour tant de besoins. Ces derniers affirment que cette route a fini par perdre ses accotements où les nids de poules et autres crevasses se la partagent d’un bout à l’autre, les herbes sauvages ont fini également par envahir son tronçon et ses rigoles noyées par les boues charriées par les eaux pluviales. Ils ajoutent que ce ‘’chemin’’ qui a fini par perdre un tel qualificatif, comporte une pente de plus de 60%, si difficile à escalader, confrontant les véhicules à l’emprunter si difficilement. Quant aux rares panneaux de signalisation sis le trajet Refaifia- Ouled Belkaid, ils demeurent si insuffisants et orientent si mal les citoyens qui osent circuler sur cette route d’un autre temps. En dernier, les citoyens déplorent le fonctionnement d’une maison cantonnière de M’zila qui semble ne rien servir et demeure à ce jour fermée sans la moindre activité. Face à de tels constats, les habitants de ces deux hameaux interpellent les autorités locales pour tenter de les désenclaver et leur permettre de circuler sans trop se plaindre de l’état de ces routes qui nécessitent tant d’aménagement et de leur assurer un meilleur cadre de vie.