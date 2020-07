SIDI ALI (MOSTAGANEM) : Protéger la forêt de Chouachi, un devoir citoyen

Une autre fois, la forêt de Chouachi de Sidi Ali, un trésor forestier, qui remonte à l'ère coloniale faisant, la beauté du lieu ne cesse de subir chaque année, en été, un véritable ravage par le feu. On déplore, annuellement la perte de rares espèces d'arbres. Quel gâchis pour ce bien ! Il est regrettable de voir une telle fortune aller en fumée et les efforts de gens partir en un clin d'œil à cause, peut être d'un geste d'un imprudent sans conscience ou bien de la forte chaleur. Quelles que soient les origines des incendies, la responsabilité des citoyens et des autorités est certaine et qu'elle doit être assumée car la protection de la nature est l'affaire de tout le monde. Ladite forêt est en train de se dégrader par multiples causes ; l'érosion du sol à entraîner la déforestation d'une grande partie qui doit être reboisée ,l'abattage impitoyable a participé à la détérioration de ce milieu vital qui ,malgré ce massacre continue à contribuer ces vertus à l'homme et à ça s'ajoutent les incendies qui ont dévasté des boisements considérables, sans oublier de citer la pollution de ces lieux (forêts) par les déchets et les débris qui les envahissent et qui causent des détériorations de terrains et des plantations .Effectivement , le constat est amer et inquiétant et qui ne doit pas nous laisser indifférents devant cette situation. Il est indispensable de réfléchir à mettre en place des moyens et méthodes pour sauver nos forêts des dangers qui les menacent, ainsi qu'il est demandé d'organiser des campagnes de reboisements réguliers.