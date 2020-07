SIDI ALI (MOSTAGANEM) : Les oulémas offrent des sacs respiratoires à l'hôpital

Dans le cadre de son action associative, l’association des oulémas de Sidi Ali, vient d'offrir des sacs respiratoires médicaux à l'établissement sanitaire Hammadou Hocine de Sidi Ali, afin d’aider à secourir les malades atteints du covid 19, avons-nous appris de la cellule d’'information et de communication de l'hôpital de Sidi Ali. L'association des oulémas ne cesse de multiplier des actions de bienfaisance dès le début de cette pandémie, une épidémie ayant engendré des insuffisances sur quelques produits sanitaires, à cause du nombre de malades inattendus admis à l'hôpital. En plus de cette aide (les sacs respiratoires médicaux), ladite association, durant le mois de Ramadan passé a fait plusieurs dons au profit des familles nécessiteuses et surtout les personnes qui ont été mises au chômage par mesures de prévention. Elle a également participé à sensibiliser les gens sur les dangers de la pandémie, les incitants à prendre les bonnes habitudes pour éviter la contamination. Nous devons tous, citoyens et autorités saluer et remercier les hommes de cette mouvance, de leur disponibilité et dévouements remarquables notamment, dans les situations difficiles.