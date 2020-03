SIDI ALI (MOSTAGANEM) : Les associations se mobilisent pour des actions humanitaires

L'association des" Oulamas Musulmans "de Sidi Ali ,comme d'autres associations a pris l'initiative, en cette période de crise sanitaire qui a provoqué le confinement de toute une population , de venir en aide aux familles nécessiteuses afin de les consoler et amoindrir l'impact du choc subi par la situation qu'encourt le monde entier. Ladite association a entamé la première opération en distribuant cinquante couffins contenant les denrées nécessaires aux habitants de Sidi Ali et à ceux de ses environs. Selon son président, cette association envisage d'autres couffins et compte atteindre le nombre de 200 lots surtout durant le prochain mois sacré. Il est à signaler que l'association Affak l'a soutenue dans cette action de bienfaisance . Soucieuse de sensibiliser les gens sur la maladie et sa propagation et les précautions à prendre pour éviter la contamination, l'association a mis à la disposition des citoyens des dépliants sur ce virus et sa dangerosité. Ces actes nobles prouvent encore une fois la disponibilité et la générosité du peuple algérien et ses innées qui se transmettent toujours dans les moments qui nécessitent la cohérence et l'entraide.